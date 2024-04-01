Zeydan Karalar, Adana\'da tarih yazdıklarını söyledi

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Belediye binası önünde kutlama yapan yurttaşlara seslendi. Elde edilen başarının tarihi bir değer taşıdığını belirten Karalar, "Bu başarı çok kuvvetli olduğumuz dönemlerden bile fazla. Bu başarı başka bir şey. Adana'da tarih yazdık ve bu sizin başarınız" dedi.

Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde ve Atatürk Caddesi'nde kutlama yapan Adanalılarla buluştu.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan coşkulu kalabalığa seslenen Karalar, şunları söyledi:

"Bu başarı çok kuvvetli olduğumuz dönemlerden bile fazla. Bu başarı başka bir şey. Adana'da tarih yazdık ve bu sizin başarınız.

"ZAFER DEĞİL, SİYASİ BAŞARI"

Yine yüzde 10'u aşkın fark attık. Bize oy veren her kesime teşekkür ediyorum. Bu durum Adana ittifakının bir göstergesidir.

Mevcut ilçe belediyelerine yenilerini ekledik ve belediye meclisinde de rahatladık.

Kazanan Adana, kaybeden yok. Demokratik mücadelenin sonunda biz kazandık. Biz bir seçimi kazandık. Ben başarımıza zafer demiyorum, zafer düşmana karşı kazanılır. Siyasi rekabet ettiğimiz kimse bizim düşmanımız değil. Adana'da hep birlikte tarih yazdık. Alacağız dediğimiz ilçelerin tamamını aldık. İşte farkımız bu.

"UMUTLARI YEŞERTEN SEÇİM"

14 Mayıs 2023'te genel seçimi kazanamadık ama bugün kazandığımız seçimle; Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş ayarlarına çevirmek için fırsat yakaladık. Bu seçim umutları yeşertme seçimi oldu. İnsanların içi umut, heyecan doldu. Türkiye'de bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu ülkede sadece Mustafa Kemal'in askeri olunur."

48 yıldır halkıyla yol yürüdüğünü belirten Başkan Zeydan Karalar, yaşanan seçim başarısıyla halkı mutlu ettiklerini, bunun da kendisini dünyanın en mutlu insanı yaptığını sözlerine ekledi.

Başkan Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte halka çiçek attı.