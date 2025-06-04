Zeydan Karalar, Belediyede Bayramlaşma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Zeydan Karalar, Belediyede Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Zeydan Karalar, Belediyede Bayramlaşma Töreni Düzenledi
04.06.2025 13:54
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurban Bayramı vesilesiyle belediye personeliyle bir araya geldi. Karalar, Adana'ya en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye personeliyle bayramlaştı. Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, mesai arkadaşlarımızla birlikte Adana'ya en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bir araya gelip bayramlaştı. Sabahın erken saatlerinde ASKİ Şantiye'de ASKİ personeliyle buluşan Zeydan Karalar, ardından Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Büyükşehir çalışanlarıyla bir araya geldi, bayramlarını kutladı. Başkan Zeydan Karalar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında da şunları kaydetti:

"Bayramlarımız; küskünlüklerin, dargınlıkların sona erdirilmesi, huzur, barış ve güven ortamı oluşması, zor durumdaki kardeşlerimizle dayanışma sergilenmesi için hepimize önemli fırsatlar sunmaktadır. İnsanlarımızın; aşın, işin bereketin bolca olduğu, esenlik, barış, kardeşlik, huzur, sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmasını, Yüce Allah'tan diliyorum. Kurban Bayramı'na girmek üzere olduğumuz şu günlerde dünyanın bazı noktalarında savaş, kan, zulüm ve gözyaşı var. Ramazan Bayramı'nın bütün olumsuzlukların sona ermesi için vesile olmasını temenni ediyorum. Çevremizde, yanı başımızda meydana gelen savaşlar, zulüm ve acı; Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, yaptığı işlerin ve öğretilerinin ne denli önemli ve sağlam olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, mesai arkadaşlarımızla birlikte Adana'ya en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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