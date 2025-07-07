Zeydan Karalar İfadesinde Yolsuzluk İddialarını Reddetti

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelere yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Karalar, ifade bütünlüğünü sağlamak için cevap vermeden önce kendisine yöneltilmek üzere hazırlanan tüm soruları görmek istediğini belirtti. 56 sayfalık ifade tutanağının son kısmında soruları cevaplayan Zeydan Karalar'ın, "Yukarıda tarafıma okunan kişilerden hiçbirisi ile herhangi bir ticari ilişkim ve borç alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edenlerin iddialarının tamamı gerçek dışıdır" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik olarak yürüttüğü 'Yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın emniyetteki ifadesi tamamlandı. Hazırlanan 56 sayfalık ifade tutanağında, Karalar'ın kendisine yöneltilen sorulara öncelikle, "Bu soruya ifade sürecinin devamındaki bütün sorular sorulduktan ve bu suretle şahsıma yöneltilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım" şeklinde cevap verdiği görüldü. Tüm soruların tamamlanmasının ardından Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyenin temizlik işlerini yürüten Barka Atık Yönetimi isimli firmanın ortağı olan Baki Nugay'ın 16 Haziran 2025 tarihli ifadesiyle ilgili soruyu cevapladı. Nugay'ın ifadesinde geçen, "Zeydan Karalar, düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebi kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifini kabul etmek zorunda kaldım." şeklindeki iddialarla ilgili konuşan Karalar, "Baki Nugay isimli şahsı tanıyorum. 2014 yılı dönemi öncesinde Seyhan Belediye Başkanlığı Ak Parti de bulunuyordu. Benim Belediye Başkanı olduğum dönemde de hali hazırda belediyenin çöp toplama ve nakli işlemlerini aynı firma olan Barka isimli firma devam ettiriyordu. Bu firmanın yetkilisi, benim başkanlığım döneminde hali hazırda işe devam eden müteahhit Baki Nugay'dı. Benim Seyhan Belediyesine başkan seçilmem üzerine ismini hatırlamadığım bir belediye yetkilisi, müteahhit olan bu şahsın benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de talebini kabul ederek kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Ne bu görüşmede ne de sonrasında, bu şahısla veya hiçbir müteahhit ile hak edişlerin ödenmesi ile ilgili, şahsıma yada herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesi ile ilgili bir görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibari ile böyle bir konuşma asla olamaz. Dolayısıyla Baki Nugay isimli şahsın bana okunan ifadesinde belirttiği hak edişlerin ödenmesi ile ilgili tarafımca menfaat istenmiş olması söylemini red ediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Medyada yer alan haberlerden öğrendiğim kadarı ile bu şahsın soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğunu biliyorum. Bu şahsın tutukluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum" dedi.

'TÜM İHALELER ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR SÜREÇLERDE YAPILMIŞTIR'

Karalar ifadesinin devamında, "Ben 2014 ile 2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptım. 2019 yılından itibaren de halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi yapmaktayım. Görevim boyunca Belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bununla ilgili Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından sık sık denetim geçirmekteyiz. Bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır. Özcan Zenger isimli şahıs Seyhan Belediye Başkanlığım döneminde ve öncesinde belediyede kadrolu çalışandır. Özcan Zenger o dönemlerde temizlik işlerinden sorumluydu. Baki Nugay'ın iddia ettiği şekilde bir konuşmam olmamıştır. Özcan Zenger'e sadece Seyhan Belediyesi mıntıkasında yer alan temizlik işlerini halkı memnun edici şekilde yapılması yönünde talimatım olmuştur. Bu şahsa gayri meşru veya hukuk dışı hiçbir talimatım olmamıştır. Özcan Zenger isimli şahsın bana sormuş olduğunuz çalışmış olduğu dönem içerisinde günü birlik olarak İstanbul iline gitmesi ve tekrardan Adana iline dönmesinde herhangi bir resmi görevlendirmesi olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

'NE AMAÇLA BİR ARAYA GELDİKLERİ KONUSUNDA BİLGİM YOK'

Özcan Zenger'in İstanbul ve Adana'da Baki Nugay, Hamit Ünal, Tekin Sönmez ve Adnan Tan Dehnioğlu isimli kişilerle bir araya geldiği iddiasına yönelik soruyu cevaplayan Karalar, "Bu şahısların İstanbul ve Adana illerinde bir araya gelip gelmedikleri, eğer gelmişler ise ne amaçla bir araya geldikleri hakkında bilgim yoktur. Özcan Zenger isimli şahıs Seyhan Belediyesi'nde ihale yetkilisi değildir. Kendisi temizlik şantiyesinin sorumlusudur. Soruşturma kapsamında adı geçen Hamit Ünal, Tekin Aktaş ve Adnan Tan Dehnioğlu isimli şahısları hatırlamıyorum. Bana sormuş olduğunuz. Adnan Tan Dehnioğlu isimli şahıs ile 10 Eylül 2016 tarihli 27 saniyelik bir adet görüşmenin detayını aradan geçen uzun zaman dolayısı ile hatırlamıyorum. Bu görüşmede bana ait olduğu belirtilen GSM hattı Seyhan Belediyesi'ne ait o dönem benim kullanmış olduğum GSM hattıdır" dedi.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE TANIŞIKLIĞIM YOKTUR'

Aziz İhsan Aktaş ile ilgili soruyu da cevaplayan Karalar, "Bana sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı medyadan ismen duydum. Bu şahıs ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Yukarıda tarafıma okunan kişilerden hiçbirisi ile herhangi bir ticari ilişkim ve borç alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edenlerin iddialarının tamamı gerçek dışıdır" dedi.