Zeydi ile Barzani Bağdat\'ta görüştü, Irak 2030\'da günlük 7 milyon varil hedefliyor

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyetle Erbil ile merkezi hükümet arasında uzun süredir gündemde olan petrol, bütçe ve memur maaşları başta olmak üzere çözüm bekleyen konuları ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta Barzani ile görüştü.

Görüşmede Zeydi, merkezi hükümetin IKBY vatandaşlarının ve bölgedeki kurumların anayasal haklarının güvence altına alınması ve tüm ihtilaflı dosyaların ulusal çıkarlar doğrultusunda çözüme kavuşturulması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Zeydi, Irak'ın petrol üretimini gelecek yıllarda artırmayı hedeflediğini ifade ederek, günlük petrol üretiminin 2030'da 7 milyon varile, 2032'de ise 10 milyon varile çıkarılmasının planlandığını kaydetti.

Bu hedef kapsamında IKBY'deki günlük yaklaşık 1 milyon varillik petrol üretiminin de dikkate alındığını belirten Zeydi, üretimdeki artışın ülke genelinde kalkınmaya ve ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüşmenin ardından iki tarafın heyetlerinin katılımıyla ortak toplantı düzenlendi. Toplantıda, merkezi hükümet ile IKBY arasındaki sorunların Anayasa ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde çözülmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.

Petrol sahaları, maaşlar ve 2027 bütçesi masada

Toplantıda, petrol sahalarının yönetimi, petrol ve petrol dışı gelirlerin düzenlenmesi, IKBY'deki memurların maaşları, 2027 yılı federal bütçesiyle Petrol ve Gaz Kanunu ele alındı.

Petrol sahalarının yönetiminin anayasal hükümler doğrultusunda düzenlenmesi, petrol ve petrol dışı gelirlerin merkezi hükümet ile IKBY maliye bakanlıkları arasında koordinasyon içerisinde yönetilmesi konuları görüşüldü.

IKBY'deki memurların maaşlarının, Irak devletinin diğer çalışanlarında olduğu gibi düzenli ve sürdürülebilir şekilde ödenmesinin güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca 2027 yılı federal bütçesinde IKBY'nin payının anayasal hükümler doğrultusunda belirlenmesine ilişkin mekanizmalar değerlendirildi. Petrol üretimi, ihracatı ve petrol kaynaklarının yönetimine ilişkin sorunların giderilmesi amacıyla Petrol ve Gaz Kanunu'nun yasalaştırılması sürecinin hızlandırılmasının önemi üzerinde duruldu.

Khor Mor gaz sahasındaki saldırıları

Zeydi ve Barzani, IKBY'deki "Khor Mor" gaz sahasını hedef alan saldırıyı kınayarak, petrol tesisleri ve altyapının korunmasının önemine dikkati çekti.

İki taraf, benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.