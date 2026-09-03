Kayıp Zeynep'in Babasından Adalet Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Zeynep'in Babasından Adalet Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2022'de kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın babası, Esenyurt'ta bulunan cesedin kızına ait olduğunun kesinleşmesi halinde faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba Yıldırım, adli sürecin takipçisi olacağını belirtti.

İstanbul'da 2022'de kaybolduktan sonra Esenyurt'ta cesedinin bulunduğu değerlendirilen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın babası Sebahattin Yıldırım, cenazenin kızına ait olduğunun kesinleşmesi halinde olayın faillerinin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Sebahattin Yıldırım, gazetecilere, kızının 4 yıldır kayıp olduğunu belirtti.

Aramalarına rağmen kızını bulamadığını ifade eden Yıldırım, "O kadar yere gittim, mücadele ettim, bulamadım. Şu anda Emniyet Teşkilatıyla hep beraber buradayım. Kayıp Şubedeki başkomiserimiz ve memur arkadaşlarımızın hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

İlk bulgulara göre kızının cenazesinin Adli Tıp Kurumunda olduğunu ve sonuçları beklediğini aktaran Yıldırım, emniyet ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, kızının yurtta kaldığını, izinli olarak eve geldikten sonra elinde "dolama" çıktığını ve daha sonra hastaneye gittiğini anlattı.

Kızının hastaneden ayrıldıktan sonra kendisine "Taksim'e gideceğini ve saçına peruk alacağını" söylediğini aktaran Yıldırım, "Bir gidiş o gidiş. Ondan sonra kızdan hiçbir haber alamadım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 2022'de Cumhuriyet Başsavcılığına kızının kayıp olduğuna ilişkin dilekçe verdiğini, bu süreçte Kayseri ve Adana'nın yanı sıra birçok yere giderek kızını aradığını söyledi.

Kızının kaybolmasının ardından sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirten Yıldırım, "Herkesin çoluk çocuğu var. Allah kimseyi böyle bir imtihanla denemesin" dedi.

Cenazeyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki incelemenin tamamlanmasını beklediğini dile getiren Yıldırım, kızına ait olduğunun kesinleşmesi halinde cenazeyi alacaklarını söyledi.

Yıldırım, olayın faillerinin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bu işin de takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. O garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım." diye konuştu.

Kızının kaybolduğu dönemde 17 yaşında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Daha gençliğine doymadı. Hayatımızı söndüren bu insanların adaletin önünde en büyük cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Yıldırım, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Yıldırım'ın son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki adresini gösterdiği belirlenmişti.

Ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini tespit etmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül'de İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Zeynep Yıldırım, Esenyurt, İstanbul, Polisiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Zeynep'in Babasından Adalet Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:14:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp Zeynep'in Babasından Adalet Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement