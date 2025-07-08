Zeytin'in Umut Dolu İyileşme Hikayesi - Son Dakika
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Zeytin'in Umut Dolu İyileşme Hikayesi

08.07.2025 11:19
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Bursa'da bir kaza sonucu yaralanan Zeytin, fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı.

Bursa'da 4 yıl önce otomobilin çarpması sonucu sağ gözünü kaybeden ve omurgasında kırıklar oluşan "Zeytin" isimli kedi, fizik tedavi ve egzersizlerle yeniden adım atmaya başladı.

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist Yağmur Denli, AA muhabirine, trafik kazasının ardından bir aile tarafından sahiplenilen "Zeytin"in hızla tedavisine başlandığını, ilk etapta sağ gözünün ameliyatla alındığını söyledi.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından yürümekte güçlük çeken "Zeytin"in fizik tedavi için kendilerine getirildiğini ifade eden Denli, tedaviye başladıklarında kedinin kaslarının çok zayıf olduğunu anlattı.

Haftanın 5 günü süren manuel terapi, denge çalışmaları, engel atlama, pasif jimnastik, koşu bandında yürüme gibi egzersizlerle tedavide ilerleme kaydettiklerini belirten Denli, "Zeytin"in çabası ve sahiplerinin evdeki terapileri aksatmamasının sürece önemli katkı sağladığını dile getirdi.

"Ufak ufak adımlar atmaya ve ufak ufak ayakta durmaya başladı, aslında bir mucizeyi gerçekleştirdi. Biz de çok mutlu olduk. Seanslardan bazen çekinse de genelde keyif alıyor." diyen Denli, engelli hayvanların tedavi süreçlerinde hayata tutunma isteklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Denli, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zeytin yürümek istiyor, birazcık korkuyor, ufak ufak adımlar atıyor ama başaracağına inanıyorum. Şu an umut vadediyor. Hiç ayakta bile duramazken şu an ayakta duruyor. Kendi desteksiz de istediği zaman kalkıyor. Çok minik adımlar atıyor. O yüzden de Zeytin'e güveniyoruz. Benim ona inancım sonsuz. Sanırım o da bana inanıyor ki yürümek için daha fazla çabalıyor."

"Zeytin çok hızlı adapte oldu"

Yağmur Denli, fizik tedavi gören hayvanların korkularını yenmesi ve fizyoterapistine alışması gerektiğini belirtti.

"Zeytin"in terapisinin olumlu sonuç vermesinde kurdukları bağın etkili olduğunu dile getiren Denli, "Bazen çok zorlandığımız zamanlar oluyor tabii ki de canlarımızla ilgili. Ama önceliğimiz zaten onlarla adaptasyon sürecine uyum sağlamak. Zeytin çok hızlı adapte oldu. Ayrı bir bağımız oldu Zeytin ile. Ondan dolayı da bana teslim ediyor kendini." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytin'in Umut Dolu İyileşme Hikayesi - Son Dakika

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