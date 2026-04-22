Seferihisar Belediyesi ve İlçe Tarım'dan Müdürlüğü'nden Uygulamalı Eğitim

(İZMİR) - Seferihisar'da zeytin üretimini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Zeytin Ağacı Budama ve Aşılama Atölyesi"nde katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde hem teorik hem uygulamalı eğitim alarak doğru budama ve aşılama tekniklerini yerinde öğrendi.

Seferihisar'da zeytin üretimini desteklemek amacıyla, Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zeytin Ağacı Budama ve Aşılama Atölyesi" kapsamında kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdi Sürmeli tarafından verilen eğitimler, iki ayrı noktada uygulamalı olarak düzenlendi. Program çerçevesinde Kavakdere Köyü'nde aşılama, Orhanlı Mahallesi'nde ise budama eğitimleri yapıldı.

Katılımcılar, zeytin ağaçlarında doğru budama tekniklerini sahada birebir uygulama fırsatı bulurken, verim artırmaya yönelik yöntemler ve aşılama süreçleri hakkında hem teorik hem pratik bilgi edindi.

Eğitim programının ardından katılımcılar, Orhanlı Köyü Sosyal Tesisi'nde düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, Kavakdere ve Orhanlı Köyü Muhtarları, belediye müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.