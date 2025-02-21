Zeytinburnu'nda Akaryakıt İstasyonunda Yangın - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Akaryakıt İstasyonunda Yangın

İstanbul Zeytinburnu'ndaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

21.02.2025 07:46
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Davutpaşa Çiftehavuzlar Caddesi ile Litros Yolu kesişimindeki akaryakıt istasyonunun market kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 300 metrekare kapalı alana sahip iki katlı marketin giriş katında başlayan yangın, kısa sürede marketin tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de desteğiyle yangın, tankerlerin olduğu kısma sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bir süre duman tahliyesi yaptı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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