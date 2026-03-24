Zeytinburnu'nda İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

Zeytinburnu'nda inşaattan düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Telsiz Mahallesi 101/1. Sokak'ta inşası süren binada kalıp işçisi olarak çalışan Hasan Ö. (65), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düşerek kafasından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
