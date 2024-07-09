Zeytinburnu'nda kavgada silahla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kavgada silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda çıkan bir kavgada Mert Kutluer isimli genç, silahla vurularak hayatını kaybetti. Kavga, iş yerinin önünde başlayan bir tartışma sonucunda çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taş atılması sonucu Kutluer'in iş yerinin camı kırıldı. Kutluer, karşılık vermek için dışarı çıktığında silahla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Kutluer kurtarılamadı. Polis, şüphelileri aramaya devam ediyor. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09.07.2024 13:11
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Zeytinburnu'nda çıkan kavgada silahla vurulan Mert Kutluer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde Mert Kutluer (25), market sahibi komşusu S.A. ile henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma, S.A'nın arkadaşlarının katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, taş atılması sonucu Kutluer'in sahibi olduğu elektrik malzemeleri satılan dükkanın camı kırıldı.

Karşılık vermek için tekrar iş yerinden dışarı çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kutluer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelileri arıyor.

"Kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım"

Baba Mustafa Kutluer, kavga anında oğlunun önüne siper olduğunu belirterek, "Ben büfedeydim. Sesleri duyunca geldim. Oğlum buradaydı. 'Ne yapıyorsun?' dedim. Sakinleştirmeye çalıştım. Bana, 'Baba bir şey yok' dedi. Marketle tartıştı. Onlar gidip, diğerlerini çağırmış. Oğlumun önünde siper oldum. Kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Ben oğlumun katillerimin bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

-"Ben çocuğuma doyamadım"

Oğlunu kaybeden acılı anne İfakat Kutluer ise "Benim oğlumu vuruyorlar. Ben çocuğuma doyamadım. Bunun tarifi yok, acının tarifi yok. Bulsunlar bunları. Müebbet almalarını istiyorum." dedi.

Kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavganın başlaması, bir kişinin taşla iş yerinin camını kırması ve elinde silah bulunan şüphelinin koşmaya başlaması yer aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Zeytinburnu, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda kavgada silahla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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