Zeytinburnu\'nda Kaybolan Çocuk için Arama Başlatıldı

Zeytinburnu'nda denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Kazlıçeşme Sahili'nde arkadaşlarıyla oturan Ömer A. denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarına başladı.
Öte yandan, çocuğun denize girmeden önce çıkardığı eşyalarını, arkadaşları poşet içinde polise teslim etti.
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