Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'nda Kayıp Eş ve Kız Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

13.04.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

E.Ş., boşandığı eşi ve kızını öldürdükten sonra yakalandı. Olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda boşandığı eşiyle kızını öldüren ve saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'ndeki sitede bulunan dairede 9 Nisan'da yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş.'yi (19) silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli E.Ş.'yi yakalamak için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Sultangazi'deki bir eve düzenlediği operasyonda şüpheliyi ve arkadaşı C.P.'yi gözaltına aldı. C.P.'nin aracında yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı E.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Zeytinburnu'nda bir sitede bulunan dairede, 9 Nisan'da E.Ş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş.'yi (19) silahla vurduktan sonra kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde C.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ağır yaralanan T.B. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüpheli E.Ş.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, İstanbul, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:17
15:49
15:24
14:33
14:32
14:08
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:26:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.