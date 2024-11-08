Zeytinburnu'nda Motosiklet Hırsızlığı

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İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletin iki şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Caddesi'ndeki bir direğe motosikletini kilitleyerek buradan ayrılan Yasin Arpacık, döndüğünde aracın yerinde olmadığını görünce polisi aradı.

Polis ekipleri, motosikleti çaldıklarını belirlediği iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yasin Arpacık, gazetecilere, plakasız motosikletle gelen iki kişinin, yeni aldığı ve taksitlerini ödemeye devam ettiği aracını çaldığını söyledi.

Caddenin çok işlek olduğunu, her yerde kameralar bulunduğunu belirten Arpacık, 200 bin lira değerindeki motosikletinin bulunmasını istediğini ifade etti.

Motosikletin çalınma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.