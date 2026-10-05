Zeytinburnu\'nda surların önündeki ceset 9 suç kayıtlı 68 yaşındaki erkeğe ait çıktı

Zeytinburnu'nda surların önündeki ceset 9 suç kayıtlı 68 yaşındaki erkeğe ait çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde tarihi surların önündeki yeşil alanda hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği, cesedin 9 suç kaydı bulunan 68 yaşındaki erkeğe ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Zeytinburnu'nda tarihi surların önünde bulunan yeşil alanda erkek cesedi bulundu.
Maltepe Mahallesi'ndeki tarihi surların önünde bulunan yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
Yapılan incelemede cesedin 9 suç kaydı bulunan N.A'ya (68) ait olduğu tespit edildi.
Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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