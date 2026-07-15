Zeytinburnu'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek, Ataköy Marina'da emniyete alındığı bildirildi.
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