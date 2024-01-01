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Zeytinburnu Stadyumu Yıllardır Atıl Durumda - Son Dakika
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Zeytinburnu Stadyumu Yıllardır Atıl Durumda

Zeytinburnu Stadyumu, 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş ve uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelmiştir. Stadyumun bulunduğu arazi, 2014 yılında Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla başka bir vakfa verilmiştir. Zeytinburnu Belediyesi, arazinin kendilerine tescil edilmesi için dava açmıştır. Ancak dava süreci uzun sürmüş ve stadyum terk edilmiştir. Stadyumun duvarları yeniden örülerek içeri girişler engellenmiştir. Zeytinburnuspor Kulübü eski futbolcuları ve yöneticileri, stadyumun harabe haline geldiğini ve yeniden yapılması gerektiğini belirtmiştir.

01.01.2024 - 12:23,
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ZEYTİNBURNUSPOR'a yıllarca ev sahipliği yapan 16 bin kişilik Zeytinburnu Stadyumu, 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale geldi. Stadyumun bulunduğu 42 bin metrekare arazi, 2014 yılında Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi. Zeytinburnu Belediyesi'nin açtığı dava 9 yıldır devam ederken stadyum uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.

Telsiz Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Stadyumu, 1984 yılından 2014 yılına kadar Zeytinburnu spor'a ev sahipliği yaptı. Stadyumun üzerinde bulunduğu 42 bin metrekarelik arazi, 2014 yılında Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na verildi. Arazinin vakıfa verilmesiyle birlikte, Zeytinburnu Belediyesi, arazinin tekrar kendilerine tescil edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Belediye, 2020 yılında davayı kazandı ancak Cennet Mekan Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydı yapılmadı.

DUVAR ÖRÜLDÜ

16 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip olan stadyum ise 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale gelirken, uyuşturucu bağımlılarının da meskeni oldu. Kaderine terk edilen stadyumun yıkılan duvarlarından içeri girişlerin engellenmesi için belediye tarafından yeniden duvar örüldü.

"DIŞARIDAN GÜZEL GÖRÜNÜYOR, İÇERİSİ HARABE"

16 Yıl Zeytinburnuspor Kulübünde futbol oynayan Cahit Kesler, "Zeytinburnuspor, tarihi geçmişi olan bir kulüp. Süper Lig'de 3 dönem yer aldı. 2010 yılından sonrada amatör kümede yer alıyor. Zeytinburnu Stadyumu 1994 yılında toprak sahadan çim sahaya dönüştü, takım o zaman profesyonel lige çıktı. Daha sonra stadın tribün kısmı inşa edildi. İnşatı ile birlikte stad İstanbul'un en iyi statlarından biri oldu. 16-17 bin kapasiteli bir stadyum, İstanbul'un saha sorunu için ideal bir yer. Stadyum 2010 yılında bir darbe yedi, darbe ile birlikte kullanılmaz hale geldi. 2008 yılında itfaiyeyi içine sokarak stadyumu terk ettiler. Federasyon 2010 yılından sonra maç vermeyerek, stadyum atıl duruma geldi. 5-6 yıldır etrafını boya badana yaptılar, dışarıdan güzel gözüküyor ama içerisi harabeye dönmüş" dedi.

"1999 SEÇİMİNDEN SONRA KULÜBÜN DÜŞÜŞÜ BAŞLADI"

Zeytinburnuspor Yöneticilerinden Yılmaz Çam, "Zeytinburnuspor çok büyük bir camiadır. İstanbul'da kuruldukları semtlere bakarsak Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta, Galatasaray'ın Florya'da, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3 büyüklerden sonra en çok tarafları olan bir takımdır. Burası Ermeni Vakfı'ndan önce bir hanımefendiye aitti. Veli Duman ve Muzaffer Çavuşoğlu'nun emekleriyle yapıldı. Ermeni Vakfı'ndan izin alınarak yapıldı. Ermeni Vakfı, buraya yeşil alan ve spor tesisi yapılmasına izin vermişti. 1999 belediye seçiminden sonra, bu stadyum da, bu kulübün düşüşü başladı. Tahmini 2012 yılına kadar burada futbol oynanıyordu. Biz daha önceki senelerde girişimde bulunduk, çim saha olarak amatör kulüplere verin dedik lakin depreme dayanıksız denildiği için önce kabul edildi, sonra edilmedi. Son aldığım bilgiye göre 1 ay içinde yıkılıp yenisi yapılacak diye Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan söz aldı arkadaşlarımız" diye konuştu.

Zeytinburnu Stadyumu Yıllardır Atıl Durumda
Kaynak: DHA
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