Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atan iki otomobilin çarpışması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atan iki otomobilin çarpışması kameraya yansıdı

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Zeytinburnu Kazlıçeşme'de düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, Kennedy Caddesi'nde dörtlü ikazları yakıp makas atarak ilerledi. Konvoyda aynı anda şerit değiştiren 06 CUP 912 plakalı otomobil ile başka bir aracın çarpışması, arkadaki aracın kamerasınca kaydedildi.

Zeytinburnu'nda düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen iki otomobilin çarpışması, arkadaki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 10 araç, dörtlü ikaz lambalarını yakıp makas atarak trafikte ilerledi.

Bu sırada konvoydaki 06 CUP 912 plakalı otomobil ile başka bir araç, aynı anda şerit değiştirmeye çalışırken çarpıştı.

Düğün konvoyundaki kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Kennedy CaddesiYerel HaberlerZeytinburnuKazlıçeşmeİstanbulGüncelSon Dakika

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