ZEYTİNDALI SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI
Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nın da açılması ile aileleri ve eşyalarıyla sınıra gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp, ülkelerine geçiş yaptı. Eşiyle birlikte Suriye'nin Hama kentine dönen Beşer Erdahi, "13 yıldır Türkiye'deyim. Şimdi savaş bitti, Suriye daha güzel. Çok mutluyuz. Türkiye'ye her şey için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Zeytindalı Sınır Kapısı Açıldı, Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
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