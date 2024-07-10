Zeytinliğe atılan gübrede ceset bulundu, cinayet şüphelisi için kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika
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Zeytinliğe atılan gübrede ceset bulundu, cinayet şüphelisi için kırmızı bülten çıkarıldı

Zeytinliğe atılan gübrede ceset bulundu, cinayet şüphelisi için kırmızı bülten çıkarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde Suriye uyruklu Efya El Yasin'in cesedi bulundu. İnceleme sonucunda cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi. Cinayet şüphelisi eşi Kusay El Yasin için kırmızı bülten çıkarıldı ve özel ekip kuruldu.

10.07.2024 10:35
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Suriye uyruklu Efya El Yasin'in (24) cinayet şüphelisi eşi Kusay El Yasin için kırmızı bülten çıkarıldı.

Olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu, cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.

OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin'in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi Kusay El Yasin'in yakalanması için özel ekip kuruldu. Yurt dışına kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Orhangazi, İnceleme, Zeytin, Suriye, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinliğe atılan gübrede ceset bulundu, cinayet şüphelisi için kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika

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