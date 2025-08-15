Zeytun Mahallesi'nde Yıkım ve Göç

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde 5 gündür patlayıcı yüklü robotlar ve yoğun saldırılarla geniş çaplı yıkımı sürdürerek, binlerce Filistinliyi göçe zorlayan katliamlar gerçekleştiriyor.

Söz konusu mahalle, İsrail saldırıları boyunca, geniş alanları yok eden bombardımana maruz kaldı. İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nde yüzlerce metrelik, "tampon bölgeler" olarak adlandırdığı noktalarla mahallenin büyük bir bölümünü işgal etti.

Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri son günlerde mahallenin güney kesimlerinde Filistinlilere ait evleri patlayıcı yüklü robotlar kullanarak sistematik şekilde havaya uçurdu. Bu saldırılar yoğun topçu bombardımanı ve rastgele ateş açılmasıyla eş zamanlı gerçekleştiriliyor

İsrail savaş uçaklarının mahalledeki ana arter olan 8. Cadde boyunca yoğun saldırılar düzenlediği, komşu Sabra Mahallesi'nin farklı bölgelerinin de hedef alındığını, bunun sonucunda geniş çaplı yıkım ve büyük maddi kayıpların meydana geldiği aktarıldı.

-Onlarca Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti

Mahallede 5 gündür uyarı yapılmadan gerçekleştirilen İsrail saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da yer aldığı onlarca Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda bazı aileler tamamen yok edildi.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda Filistinli, Gazze kentinin orta ve batı bölgelerine göç ederken, bir kısmı yoğun bombardıman nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı tehlikeli bölgelerde mahsur kaldı.

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA'ya yaptığı açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin, yüzlerce evin hasar görmesine ve mahalle sakinlerinin büyük tehlike altında kalmasına neden olan yoğun ve sürekli İsrail bombardımanı nedeniyle mevcut gerilimin başından bu yana en kötü günlerini yaşadığını" söyledi.

Muhenna, Gazze kentinin en büyük mahallesindeki durumun "kelimenin tam anlamıyla felaket" olduğunu ve İsrail bombardımanı altında büyük bir göç dalgasına tanık olunduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinin sistematik yıkım ve saldırıların ağırlığı altında yaşadığını anlatan Muhenna, şöyle devam etti;

"İşgal güçleri (İsrail), evleri tamamen patlatıyor ve mahalledeki dar sokaklara, sıkışık bölgelere girmek için patlayıcı yüklü robotları kullanıyor. Sivillerin evleri ve hayati altyapılar hedef alınıyor. Saldırılar bütün apartman bloklarının çökmesine ve enkaza dönüşmesine yol açıyor. Patlatma işlemleri ardışık ve şiddetli şekilde gerçekleşiyor, bunlara, kalan binaları yerle bir eden askeri (İsrail) buldozerler eşlik ediyor. Bu da geride tamamen yok edilmiş ve yaşamdan arınmış geniş alanlar bırakıyor.

İsrail'in bu uygulamaları sürdürmesi, mahalleleri silip yok etme planları çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu durum, Zeytun Mahallesi'nde yaşananların kapsamlı bir yıkım olduğunu ve uluslararası hukuka göre savaş suçu niteliği taşıdığını kesin biçimde ortaya koyuyor."

İsrail'in bölgede 3 günde 300 evi yıktı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, çarşamba günü, İsrail'in Gazze şehrinin

Zeytun Mahallesi'nde yoğunlaşan işgal saldırılarına ilişkin bilgi vermişti.

Basal, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde yoğun askeri saldırılar yaptığını, bu kapsamda sivil yerleşimlerini hedef aldığını belirtmişti.

İsrail ordusunun özellikle 5 kat ve üzerindeki binalara saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Basal, kullanılan patlayıcılar sebebiyle çevredeki yapıların da yıkıldığını ifade etmişti.

Basal, İsrail'in bölgede 3 gün içerisinde 300 evi tamamen yıktığını, bazı evlerin sakinleri içerisindeyken yıkıldığı ve ölenler olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusunun bölgede uyarı yapmadan yıkım yaptığını belirten Basal, yoğun saldırıların sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediğini ifade etmişti.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.