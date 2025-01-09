Zihinsel Engelli Kıza Polislerden Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Zihinsel Engelli Kıza Polislerden Doğum Günü Sürprizi

Zihinsel Engelli Kıza Polislerden Doğum Günü Sürprizi

Amasya'da 15 yaşındaki zihinsel engelli Zahidenur Üçay'a polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Polisler, Zahidenur'un eğitim aldığı okulda pasta kestirerek ve hediye vererek onu mutlu etti.

09.01.2025 14:04  Güncelleme: 14:09
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AMASYA'da zihinsel engelli Zahidenur Üçay'a (15) polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Zahidenur Üçay'ın eğitim aldığı Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nda okul yönetimi ile görüştü. Öğrencileri Zahidenur Üçay'ın 15'inci doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyleyen okul yönetiminin haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç'ın görevlendirmesi üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası yaptırdı.

Müdür Yardımcısı Aynur Saraç ve ekipler Zahidenur Üçay'ın okuluna gitti. Ekipleri karşısında gören zihinsel engelli Zahidenur, büyük bir mutluluk yaşadı. Polisler pastanın mumlarını büyük bir heyecanla üfleyen Zahidenur'a polis kıyafeti hediye edip giydirerek mutlu ve huzurlu yeni bir yaş diledi.

ÇOK MUTLU OLDUM, POLİSLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Polislerle doğun günü pastasını kestiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Zahidenur Üçay, "Bugün benim doğum günüm, polis abla ve ağabeylerim bana doğum günümde sürpriz yaptılar. Pasta kestiler sonrada hediye verdiler. Çok mutlu oldum, polis ablalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZEL GÜNÜNDE ÇOCUĞUMUZUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜLER

Doğum günü sürprizi için polis ekiplerine teşekkür eden okul müdürü Abbas Uğurlu, "Kızımızın doğum gününde bizleri yalnız bırakmayıp Zahidenur'u mutlu ettikleri için İl Emniyet Müdür Yardımcımız Aynur Saraç ve polis arkadaşlara kızımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızımız gerçekten çok mutlu oldu. Özel çocuklarımızın bu özel gününde bizleri yalnız bırakmadıkları için İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zihinsel Engelli Kıza Polislerden Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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