Zile\'de 4 çocuk, Türk bayrağı açarak \'Şehit\' türküsü söyledi

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TOKAT'ın Zile ilçesinde 4 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak, sokak sokak gezip 'Şehit' türküsü söyledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da coşkuyla kutlanırken, Zile ilçesi Sağır Mahallesi'nde 4 çocuk, Türk bayrağı açarak, Murat Evgin'in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyledi. Saat 15.00 sıralarında sokak sokak gezen çocuklardan 2'si Türk bayrağı açarken, 2'si ise ellerindeki bayrağı sallayıp, yüksek sesle türküyü söyledi. Mahalle sakinlerinden alkış alan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.