Zile'de pire itilası - Son Dakika
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Zile'de pire itilası

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Zile Belediye'sinin yetersiz kaldığı problemde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifi'ni suçladı. Tokat'ın Zile ilçesindeki bir mahalleyi pireler istila etti. Belediyenin yetersiz müdahalesi nedeniyle pireler mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

16.07.2024 13:54  Güncelleme: 14:00
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Zile'de pire itilası

-Zile Belediye'sinin yetersiz kaldığı problemde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifi'ni suçladı

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesindeki bir mahalleyi pireler istila etti. Belediyenin yetersiz müdahalesi nedeniyle pireler mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifine ait depolarda iddiaya göre geçen yıldan kalan ay çekirdekleri pirelendi. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle depolardaki pireler hızla yayıldı. Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yetersiz denetimi ve park bahçe müdürlüğü ekiplerinin de ilaçlamada yetersiz kalması nedeniyle Zincirli Süfha mahallesini pireler istila etti. Dilekçe veren mahalle sakileri sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

"Dilekçe verdiğimiz halde çözüm alınmadı"

Mahalledeki pire istilası hakkında bilgi veren Zincirli Süfla Mahallesi Muhtarı Yunus Emre Acar; "Tarım kredi kooperatifi mahalle sınırlarımızda olduğu için geçen yıldan kalan ay çekirdeği bu zamana kadar beklemektedir. Şu an mevcut depolardadır. Ay çekirdeğinin bitlenmesinden dolayı çevredeki evlerde yaşayan insanların sağlığı etkilendiği için çok rahatsız oluyor. Buna acil bir önlem alınmasını istiyoruz. Gereken mercilere duyurulur. Mahalle sakinlerimizden imza toplayıp gerekli mercilere verdik. Tarım Kredi Kooperatifine de dilekçe verdik hala bir önlem alınmadı" dedi.

Zile\'de pire itilası
Kaynak: İHA

Tokat, Zile, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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