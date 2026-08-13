Zile'de Yangın: 300 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında, 300 dönümlük buğday ekili alan etkilenerek zarar gördü.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Zile İstasyon Mahallesi mevkisinde buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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