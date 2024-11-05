Zimbabve'de Polisler için Cep Telefonu Yasağı

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Zimbabve hükümeti, polis memurlarının görev esnasında cep telefonu kullanmasını yasakladı.

BBC'nin haberine göre, polisler için yayımlanan bir bildiride, memurlara görevdeyken özel iletişim araçlarını kullanmamaları talimatı verildi.

Bildiriye göre, polis memurlarının görev yerlerine vardıklarında cep telefonlarını amirlerine vermeleri ve yalnızca mola saatlerinde kullanmaları gerekiyor.

Polisin görevi başındayken cep telefonuyla yakalanması durumunda ise ondan sorumlu memur görevden alınacak.