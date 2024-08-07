Bir TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği zincirleme kaza sonucunda havadan çekilen görüntülerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
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7.08.2024 23:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Zincirleme kaza sonucu TIR, otomobilin üzerine devrildi ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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