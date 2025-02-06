Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar "En Büyük Hayırsever Benim" Dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ben Verdim Deme, Devlet Verdi" Yanıtını Verdi

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(ANKARA)- Adıyaman'da düzenlenen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılını anma ve anahtar teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arasındaki diyalog damga vurdu. Çakar, depremzedelere yapılan yardımlardan bahsederken "Burada en büyük hayırsever benim, en çok parayı ben verdim" dedi. Erdoğan da "Koskoca devlet bankası, bırak sen, ben verdim deme, devlet verdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında gün boyu süren anma etkinliklerinin ardından, hak sahiplerine anahtar teslim etti.

"Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremlerin ardından bölgede inşa çalışmalarına katkı veren 42 kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket verdi.

Plaket almak için sahneye çıkan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Erdoğan'a, "Buradaki en büyük hayırsever benim, en çok parayı ben verdim" dedi. Erdoğan Çakar'ın bu açıklamasına tepki göstererek, "Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra salona seslenen Erdoğan, "Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi devlet verdi sizler de aracı oldunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plaket verdiği isimler arasında Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de yer aldı.