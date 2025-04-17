Zirai Don Hasarları İçin Çalışmalar Başladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." dedi.

Bağcı, Çarşamba ilçesi Deyincek Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Üreticilerle görüşen Bağcı, burada yaptığı açıklamada, zirai dondan en çok etkilenen iller arasında Samsun'un da olduğuna işaret etti.

Bakan Yardımcısı Bağcı, "Geçtiğimiz günlerde maalesef tarihimizin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Bundan en çok etkilenen illerimiz arasında Samsun da var. Özellikle Samsun'la ilgili biz ilk tespitlerimizde fındık, ceviz üzerinde ve bazı meyve çeşitleri üzerinde etkili olduğunu gördük. Tabii Sayın Bakanımızın talimatıyla hızlıca tespit çalışmalarına başladık. İlk tespitimiz alan bazında oldu. Bundan sonraki tespitimiz biraz daha ürün kaybı bazında olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte hasar tespitinden sonra çiftçilerimizin, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık." ifadesini kullandı.

"Üreticilerin zararı nispetinde de şu ana kadar yaptığı masrafları karşılayacağız"

Bağcı, TARSİM kapsamında olan üreticilerin kaybının karşılanması için çalışmaların zaten başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onların zararları TARSİM kapsamında karşılanacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup da TARSİM sigortası olmayanlarla ilgili de biz zararı tespit edeceğiz. O zararı nispetinde de şu ana kadar çiftlerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız. Hepimize geçmiş olsun. Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 2014 yılında da böyle bir hadise gerçekleşmişti. Tabii o hadiseyle birlikte bu aradaki farka baktığımızda aslında orada daha çok tarla bitkilerinin etkilendiğini görüyoruz. Buradaki don hadisesinde ise daha çok meyve bitkilerinin etkilendiğini görüyoruz. Aradaki aslında en büyük fark bu. Burada alan olarak etkilenme 2014'e göre daha az gözükmekle birlikte meyve bitkilerini vurduğu için tabii hasarla ilgili daha fazla bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yaklaşık bir ay içerisinde bu hasar tespit çalışmalarının biteceğini düşünüyoruz. Ondan sonra zaten Bakanlığımız her zaman üreticinin yanında olduğu gibi yine üreticimizin üretimi sürdürebilmesi için gerekli destekleri de sağlayacaktır."