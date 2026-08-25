Ziya Gökalp'in Düşünce Dünyası Çalıştayı - Son Dakika
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Ziya Gökalp'in Düşünce Dünyası Çalıştayı

Ziya Gökalp\'in Düşünce Dünyası Çalıştayı
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Ziya Gökalp'in 150. doğum yılı dolayısıyla fikirleri çalıştayda ele alındı.

Türk düşünce ve sosyoloji tarihinin önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in fikirleri ve eserleri, doğumunun 150. yılı dolayısıyla düzenlenen "Eserleri Bağlamında Ziya Gökalp'in Düşünce Dünyası Çalıştayı"nda ele alındı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen çalıştay, üniversitenin Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Ziya Gökalp'in Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'nin önemli dönemeçlerine fikirleriyle eşlik ettiğini, "düşünceyi eylemle buluşturan müstesna bir fikir ve eylem adamı" olduğunu belirtti.

Gökalp'in eğitim, kültür, tarih ve sosyoloji alanındaki çalışmalarının toplumsal hayat ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin anlaşılması açısından önem taşıdığını ifade eden Kılınç, "Çalıştayın Ziya Gökalp'i yalnızca geçmişte kalmış bir düşünür olarak değil, eserleri ve düşünceleriyle yeniden okunması, anlaşılması ve tartışılması gereken güçlü bir fikir mirasının sahibi olarak değerlendirmemize, onun düşünce dünyasını genç nesillerle yeniden buluşturmamıza vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çalıştayın Gökalp'in düşünce dünyasının farklı yönleriyle ele alınmasına imkan sağladığını anlatan Kılınç, akademik çalışmalarla aile hafızasının buluşmasının da Gökalp'in şahsiyetinin ve mirasının anlaşılmasına katkı sunacağını kaydetti.

"Ziya Gökalp ışığıyla bizlere yol göstermeye devam ediyor"

Ziya Gökalp'in torunu Dicle Eroğul, dedesini çocukluğunda "filozof dede" olarak tanıdığını belirterek, Gökalp'in Türk çocuklarının geleceğine yönelik önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Gökalp'in Türk mitolojisi, halk edebiyatı ve kültüründen yararlanarak çocuk edebiyatına katkı sunduğunu aktaran Eroğul, dedesinin özellikle aileye ve kadınların eğitimine büyük önem verdiğini ifade etti.

Eroğul, Gökalp'in sosyolojiyi Türk toplumunu anlamak ve çözüm üretmek için bir araç olarak kullandığını dile getirerek, "Ancak bir dahi 48 yıllık yaşamına bu kadar çok çalışmayı, bu kadar çok yönlü çalışmayı ve eseri sığdırabilirdi. Ziya Gökalp ışığıyla bizlere yol göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Çalıştayda, Gökalp'in düşünce dünyası farklı akademik başlıklar üzerinden değerlendirildi. Program kapsamında sosyoloji, milli kimlik, modernleşme, Türk milliyetçiliği ve din anlayışı başta olmak üzere Gökalp'in eserlerinde ele aldığı konular üzerinde duruldu.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Kılınç, Ziya Gökalp, Edebiyat, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziya Gökalp'in Düşünce Dünyası Çalıştayı - Son Dakika

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