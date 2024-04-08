Ziyarette duygulandıran an: Şehit polisin annesi polislere sarılıp ağladı
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde polisler, Şehit Komiser Ali Öztürk ve şehit polis memuru Ömer Kesim'in ailelerini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit annesi Fadime Kesim, evladının meslektaşlarına sarılıp ağladı. Annenin acısını Taşova İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin paylaştı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taşova İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ve personeli, Uluköy'de şehit polis memuru Ömer Kesim'in annesi Fadime Kesim'i evinde ziyaret etti. Evladının meslektaşlarıyla sohbet ederken duygulanan şehit annesi gözyaşlarını tutamayarak polislere sarıldı.
17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde içinde bulunduğu polis aracının denize düşmesi sonucu 3 meslektaşıyla birlikte şehit olan Komiser Ali Öztürk'ün annesi Fatma Öztürk'ü evinde ziyaret eden polisler, ellerini öpüp hayır duasını aldı. Emniyet Müdürü Çetin, Ramazan ayının ardından tekrar ziyarette bulunup çay içecekleri sözü verdi.
Polisler, meslektaşlarının mezarları başında dua etti.
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