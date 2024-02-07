Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatının bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar 3 aydır sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlar tarafından yürütülen arama faaliyetleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre durmuş olsa da enkazın kaldırılması işlemleri yeniden başlamıştır. Gemideki 12 kişilik mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştır.

07.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:47
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama faaliyetleri, 81'inci gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, askeri ve Erdemir liman bölgeleri yoğunlukta olmak üzere liman dışında da arama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan batık enkazını kaldırma işlemlerine havanın düzelmesiyle yeniden başlandı.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri yapılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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