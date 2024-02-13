Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı için 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı için 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı için 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi 'Kafkametler'in kayıp mürettebatının bulunması için başlatılan çalışmalar 3 aydır sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlar tarafından denizden ve karadan yapılan arama çalışmaları devam ederken, Denizcilik Genel Müdürlüğü de batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürütüyor. Gemideki 12 kişilik mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

13.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeline yönelik 87 gündür arama çalışması yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir Limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve dışı ile sahil şeridinde gerçekleştiriyor. Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde ise batık geminin enkazını kaldırma işlemleri yapılıyor.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor. Kesilen parçalar vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek alandan taşınıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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