Zonguldak Alaplı\'da berber, bir günlük gelirini DMD hastası 4 yaşındaki çocuğa bağışladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde berber Yılmaz Kanca, iş yerinin bir günlük gelirini, DMD kas hastası 4 yaşındaki Çınar Yılmaz'ın tedavisi için bağışladı.

Aldığı özel iznin ardından 13 Eylül Pazar günü elde edeceği gelirini Çınar Yılmaz'a bağışlayacağını sosyal medyadan duyuran Kanca'nın Merkez Mahallesi'ndeki iş yerine sabahın ilk saatlerinden itibaren gelenler, tıraş olmak için sıra bekledi.

Kanca, gazetecilere, iki çalışanıyla, bugünkü gelirinin tamamını Yılmaz'a bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Valilik onaylı yardım kampanyasına biz de elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık. Rabbim şifasını verir inşallah." dedi.

İş yeri çalışanı Fatih Atay da "Küçük kardeşimizin Allah şifasını versin. Herkesi tıraş olarak kardeşimize destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Müşteri Ergün Kurt, DMD hastası Çınar'a destek olmak için özellikle tıraş olmaya geldiğini dile getirerek, "İş yeri sahibi ve çalışanlarını da bu anlamlı yardımları için kutluyorum." şeklinde konuştu.

Çınar'ın babası Mehmet Yılmaz, yardım kampanyasına destek verdikleri için iş yeri sahibi ve çalışanlarına teşekkür ederek, "Tedavisi için gereken yüklü miktarı karşılamamız mümkün değil. Bu amaçla Valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. İş yeri sahipleri de sağ olsunlar duyarsız kalmayarak, örnek davranış sergilediler. Desteklerin devamını bekliyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın, elimizden tutun." ifadelerini kullandı.