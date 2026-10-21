Zonguldak Alaplı'da çatıda çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Zonguldak Alaplı'da çatıda çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Zonguldak Alaplı\'da çatıda çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde saat 16.30 sıralarında tek katlı evin çatısında çıkan yangın, Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kefken köyünde Metin Yüksel'e ait tek katlı evin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada alevler evin tamamını sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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