Zonguldak Alaplı'da üzüm toplarken merdivenden düşen 77 yaşındaki kişi öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Gümeli beldesi Fındıkağılı Mahallesi'nde evlerinin yakınında üzüm toplamak için merdivene çıkan Alim Tosun (77), yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Tosun'un sesini duyan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.