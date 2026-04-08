BEUN'da Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi Yenilendi: Modern Alanlar ve Anı Köşesi Açıldı

08.04.2026 12:54
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen yenileme ile modern oturma alanları ve teknolojik altyapı ekleyerek çağın ihtiyaçlarına uygun bir ortam oluşturdu. Açılış töreninde Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kütüphanelerin akademik hayatın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), bilim ve eğitimin kalbi olan kütüphanelerini çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmeye devam ediyor. Farabi Kampüsü'nde yer alan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla oluşturulan modern oturma alanları ve Prof. Dr. Durmuş Günay anı köşesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri ile birlikte akademik ve idari personel katıldı.

Kütüphanenin giriş katında hayata geçirilen kapsamlı düzenleme çalışmalarıyla birlikte; Prof. Dr. Durmuş Günay'ın akademik mirasını yaşatacak tanıtım ve anı köşesi oluşturulurken, öğrencilerin daha konforlu bir ortamda vakit geçirebileceği modern oturma alanları da kütüphaneye kazandırıldı. Yenilenen ödünç-iade bankosu ile hizmet süreçleri hızlandırılırken, RFID teknolojisiyle güçlendirilen altyapı sayesinde K-matik, Self-Check ve katalog tarama cihazları da kullanıcı dostu bir şekilde hizmet vermeye hazır hâle getirildi.

Açılış kapsamında değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, gerçekleştirilen çalışmaların üniversitenin eğitim vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu vurgulayarak, 'Kütüphanelerimiz, sadece kitapların bulunduğu alanlar değil; aynı zamanda düşüncenin, üretimin ve geleceğin inşa edildiği müstesna irfan ocaklarıdır.' ifadelerini kullandı. Rektör Özölçer, modern oturma alanları ve güçlendirilen teknolojik altyapı ile öğrencilere daha konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Rektör Özölçer konuşmasının devamında, Prof. Dr. Durmuş Günay adına hazırlanan anı köşesinin açılmasının bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade ederek, öğrencilerin kıymetli hocaları yakından tanımalarının önemine dikkat çekti. Program, kurdele kesimi, çalışmaların yerinde incelenmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Modern tasarımı, güçlü teknolojik altyapısı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi yaklaşımıyla Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, BEUN'un eğitimde kalite vizyonunun somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

