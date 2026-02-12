Zonguldak Cezaevi Camisi Temel Atma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak Cezaevi Camisi Temel Atma Töreni

Zonguldak Cezaevi Camisi Temel Atma Töreni
12.02.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Açık Cezaevi'nde cami temel atma töreni yapıldı, hükümlüler cami inşaatında görev alacak.

Zonguldak Açık Cezaevi Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi ve Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde, Açık Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde işçiliği hükümlüler tarafından yapılacak caminin temel atma töreni Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, yargılamaları tamamlanarak kesinleşmiş cezalarını infaz etmek üzere açık ceza infaz kurumunda barındırılan hükümlüler için infaz süreçlerinde ıslah olmaları, yeniden topluma kazandırılmaları yönünde yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Kurumda eğitim-iyileştirme, manevi rehberlik, psikososyal destek hizmetlerinin devam ettiğini belirten Kapağan, hükümlülerin kurumda bulundukları süreçte ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yapımına karar verilen caminin aynı zamanda ibadet saatleri dışında kurumda görevli vaizler rehberliğinde Kur'an-ı Kerim okuma kursları, dini bilgiler, kurs ve söyleşi gibi manevi rehberlik hizmeti veren yapı olarak kullanılacağını ifade etti.

Bu amaçla yapımına başlanan caminin kendilerini mutlu kılan bir diğer özelliğinin ise yapım işçiliğini, ustalığını, kalfalığını kurumda barındırılan hükümlülerin gerçekleştirilmesi olduğunu dile getiren Kapağan, "Kurumumuz teknik personelinin gözetiminde cami inşaatında gönüllü çalışacak hükümlülerimiz hem mesleki bilgilerini geliştirip zanaat öğrenecek hem de ortaya çıkaracakları bu kutsal eserle infaz süreçlerini en faydalı şekilde tamamlayacaklar. 2026 yılı içerisinde en kısa sürede tamamlanması planlanan camimiz 120 kişiye ibadet ortamı oluşturacak ve ibadethanemizden 200 personel, 200 hükümlü olmak üzere 400 kişi faydalanacak." diye konuştu.

Kapağan, cami yapımı için işbirliği yapan kurumlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da çok önemli bir hizmetin devreye gireceğini belirterek, "(Hükümlülerin) İbadetlerini daha yaraşır ortamda yapmalarının yanı sıra orada alacakları Kur'an-ı Kerim eğitimi ve diğer maneviyatlarını geliştirecek eğitim ve sohbetlerle daha huzurlu ve iyi hissetmeleri sağlanacak." dedi.

Programda, ceza infaz kurumunda aldığı eğitimle bir yılda hafız olan 21 yaşındaki hükümlüye belgesini Vali Hacıbektaşoğlu verdi.

Ayrıca manevi rehberlik hizmetleri kapsamında açılan Kur'an-ı Kerim kurslarını tamamlayan hükümlüler, belge ve hediyelerle ödüllendirildi.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in duası ile kurban kesiminin ardından caminin temeli atıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan ve Zonguldak Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Orhan Tekfidan ev sahipliğinde düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç, cumhuriyet savcısı Erhan Tezkorkmaz ile kurum yöneticileri, personel ve hükümlüler katıldı.

Kaynak: AA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Zonguldak, Cezaevi, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Cezaevi Camisi Temel Atma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ordu’da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Belediye başkanı yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Belediye başkanı yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:24:36. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Cezaevi Camisi Temel Atma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.