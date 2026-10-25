Zonguldak Gelik'te 3 ölü 5 yaralı patlamada firari işletme müdürü tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak Gelik'te 3 ölü 5 yaralı patlamada firari işletme müdürü tutuklandı

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Zonguldak Gelik\'te 3 ölü 5 yaralı patlamada firari işletme müdürü tutuklandı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı patlamada firari işletme müdürü tutuklandı. Ankara'da yakalanan müdür, SEGBİS'le ifade verdikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan firari işletme müdürü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari işletme müdürü M.K. Ankara'da yakalandı.

Başsavcılığa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren M.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

M.K. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gelik beldesinde önceki gün ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmış, "bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Zonguldak3. SayfaKilimliAnkaraGüncelGelikSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Gelik'te 3 ölü 5 yaralı patlamada firari işletme müdürü tutuklandı - Son Dakika
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