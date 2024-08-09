Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yunuslar tekneye eşlik etti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçede tekneyle denize açılan balıkçılar seyir halinde oldukları sırada yunus sürüsüyle karşılaştı.
Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izledi, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kayıtta, balıkçı Ahmet Uzun'un, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler." dediği duyuluyor.
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