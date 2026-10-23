Zonguldak Kilimli'de maden kazasına psikososyal destek ekipleri görevlendirildi - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de maden kazasına psikososyal destek ekipleri görevlendirildi

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Zonguldak Kilimli\'de maden kazasına psikososyal destek ekipleri görevlendirildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağı kazasına psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı. Göktaş, ekiplerin sahada ve hastanede madenciler ile ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki kazaya ilişkin psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kazadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle sahada ve hastanede madencilerimiz ile ailelerimizin yanındayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: DHA
Mahinur Özdemir GöktaşZonguldakPolitikaGüncelSon Dakika

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