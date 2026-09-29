Zonguldak Kozlu'da maden ocağında 400 metre derinde siloya düşen işçi hastanede öldü - Son Dakika
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Zonguldak Kozlu'da maden ocağında 400 metre derinde siloya düşen işçi hastanede öldü

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Zonguldak Kozlu\'da maden ocağında 400 metre derinde siloya düşen işçi hastanede öldü
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Zonguldak'ta TTK Kozlu maden ocağında siloya düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yerin yaklaşık 400 metre altındaki tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri giren işçi, üzerine kömür parçaları düşmesi sonucu arkadaşlarınca çıkarılmıştı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında siloya düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemek için saat 21.00 sıralarında içeri giren Ufuk Demir (27), ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düştü.

Üzerine kömür parçaları düşen Demir, çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir süre nefessiz kaldığı öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekibince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır'dan işçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Demir, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak Kozlu'da maden ocağında 400 metre derinde siloya düşen işçi hastanede öldü - Son Dakika
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