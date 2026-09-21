Zonguldak Kozlu'da uçurtmalar Filistinli çocuklar için gökyüzüne yükseldi - Son Dakika
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Zonguldak Kozlu'da uçurtmalar Filistinli çocuklar için gökyüzüne yükseldi

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Zonguldak Kozlu\'da uçurtmalar Filistinli çocuklar için gökyüzüne yükseldi
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Zonguldak Kozlu Sahili'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün etkinliğinde Filistinli çocuklar için uçurtma uçurdu. Etkinlikle öğrencilerin diğer çocukların haklarına yönelik duyarlılık geliştirmesi amaçlandı.

ZONGULDAK'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonda uçurtmalarını Filistinli çocuklar için uçurdu. 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' temasıyla hazırlanan etkinlik, çocukların diğer çocukların haklarına karşı duyarlılık geliştirmelerini amaçlıyor.

Kozlu Sahili'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' temasıyla Filistinli çocuklara yönelik duyarlılık geliştirmek amacıyla uçurtma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ile öğretmen ve veliler katıldı. Öğrenciler, ellerinde Filistinli çocuklarla ilgili dövizler taşıdı. Hazırlanan panoya, öğrencilerin Filistinli çocuklara yazdığı mektuplar asıldı. Filistin ile ilgili resim sergisi de öğrencilerin beğenisine sunuldu. Daha sonra çocuklar, uçurtmalarıyla sahile koştu. Uçurtmalar, Filistin için gökyüzüne yükseldi.

'ÇOCUKLARIMIZIN DİĞER ÇOCUKLARIN HAKLARIYLA İLGİLİ DUYARLILIK GELİŞTİRMESİNİ HEDEFLEMEKTEYİZ'

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, "Çocuklarımızın eğitim hakkı anayasamız tarafından güvence altına alınmaktadır. Türkiye Yüzyılı maarif modeliyle öğrencilerimizin akademik gelişimleriyle milli, manevi ve insani değerlere saygılı, çevresine duyarlı, merhametli, saygılı, kardeşlik hukukunu gözeten, toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmeleri bizim hedeflerimiz arasında. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'mız tarafından organize edilen hava muhalefeti nedeniyle bugün 'Uçurtmalar vurulmasın gökyüzü çocuklara kalsın' temasıyla gerçekleştireceğimiz, uçurtma uçurma etkinliğiyle çocuklarımızın sadece kendi haklarıyla değil, dünyadaki diğer bölgelerdeki çocukların haklarıyla ilgili duyarlılık geliştirmesini hedeflemekteyiz. Bu etkinlikle birlikte dünyada çatışma ve savaş ortamındaki çocukların maruz kaldığı etkenlere yine biliyorsunuz ki Gazze'deki çocuklarımız savaş altında, yaşam, eğitim, güvenlik, sağlık, doyum gibi temel haklardan yoksun bulunmakta. Bu etkinliklerle birlikte bu çocuklarımıza karşı da toplumsal duyarlılığı öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

'İNŞALLAH SAVAŞLAR BİTER'

Gazze'deki savaşın bitmesini dileyen Rüzgar Gündoğan, "Filistinli çocuklar için buradayız. Uçurtma uçuracağız. İnşallah savaşlar biter, Gazzeli çocuklara bir şey olmaz. Ben iyi hissediyorum, heyecanlıyım. İnşallah Gazze'deki çocuklar iyi yaşar. Yemek, su bulurlar. Savaşlar biter inşallah" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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