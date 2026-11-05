Zonguldak\'ta 2 gündür etkili olan yağışın ardından kıyılarda deniz kahverengiye döndü

Zonguldak'ta 2 gündür etkili olan yağışın ardından kıyılarda deniz kahverengiye döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı ve kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü. Denizdeki renk değişimi kentin birçok noktasından görüldü.
Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Kentin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Denizin rengindeki değişim, kentin birçok noktasından görüldü.
Kaynak: AA
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