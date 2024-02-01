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Zonguldak'ta avlanmaya giden 2 avcıdan biri donarak öldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta avlanmaya giden 2 avcıdan biri donarak öldü

Zonguldak\'ta avlanmaya giden 2 avcıdan biri donarak öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde avlanmaya giden Atilla Temizel donarak hayatını kaybetti. Diğer avcı Hasan Dursun İyci ise orman evinde bulundu. Ailelerin haber alamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Atilla Temizel'in cesedi bulunurken, Hasan Dursun İyci'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 13:49
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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, avlanmaya gittikleri ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan Atilla Temizel (35) donarak öldü. Diğer avcı Hasan Dursun İyci (17) ise donmak üzereyken orman evinde bulundu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Aksaklar köyündeki ormana, 30 Ocak'ta, avlanmak için giden Atilla Temizel ve Hasan Dursun İyci'den haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaya Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlıkları ile AFAD ekipleri katıldı. Avcıların bulunması için çıktıkları köyle sınırı olan Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeniköy köyü kırsalında geniş çaplı arama yapıldı.

TÜFEĞİYLE BULUNDU

Arama çalışmalarında avcıların olumsuz hava şartlarından dolayı birbirinden ayrı düştüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, kırsaldaki çalışmalarında, Atilla Temizel'i yerde hareketsiz buldu. Kontrolde Temizel'in öldüğü belirlendi. Ayrıca Temizel'in tüfeği de yanında bulundu. Atilla Temizel'in cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bölgede bir orman evinde bulunan Hasan Dursun İyci ise hastaneye götürüldü. İyci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta avlanmaya giden 2 avcıdan biri donarak öldü - Son Dakika
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