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Zonguldak'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan 'Kafkametler' adlı gemide kaybolan 7 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar 2 aydır sürüyor. Gemideki 12 kişilik mürettebatın 5'inin cesedine ulaşılmıştı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler katılıyor.

Zonguldak\'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor
15.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:26
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?????? Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar yaklaşık iki aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 58'inci gününde devam etti.

Erdemir Limanı bölgesinde yoğunlaşan çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler katıldı.

Batık geminin enkazını kaldırma ile aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de söküm işlemleri yapılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.???????????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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