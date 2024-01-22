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Zonguldak'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 65'inci gününde devam ediyor. Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler ise elverişsiz hava şartları nedeniyle 2 gündür ara verdiği denizden çalışmalara yeniden başladı. Su Altı Arama ve Kurtarma polis ekibi de Bozhane Limanı'na geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de hava şartlarının düzelmesiyle devam edileceği öğrenildi. Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü, vinç ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak, yaya geçişine kapalı tutuluyor. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Zonguldak\'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor
22.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:05
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 65'inci gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti sürüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler ise elverişsiz hava şartları nedeniyle 2 gündür ara verdiği denizden çalışmalara yeniden başladı.

Su Altı Arama ve Kurtarma polis ekibi de Bozhane Limanı'na geldi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de hava şartlarının düzelmesiyle devam edileceği öğrenildi.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor.

Sahil güzergahının bir bölümü, vinç ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak, yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.???????????

Kaynak: AA
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Zonguldak, Ereğli, Denizcilik, Kurtarma, Sahil Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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