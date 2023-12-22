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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 34 gündür devam ediyor. Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor
22.12.2023 - 16:10,  Güncelleme: 16:17
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 34 gün önce batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle Kdz. Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kıyı Emniyeti, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Nene Hatun Gemisi de bölgede karadan ve denizden kayıp mürettebatı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi batan geminin enkazını kaldırma ve arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, ikiye ayrılarak sahile sürüklenen Kamerun bayraklı Pallada isimli geminin söküm çalışmaları da başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor - Son Dakika
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