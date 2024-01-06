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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan 'Kafkametler' adlı geminin mürettebatından kayıp 7 kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmaları 49 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekiplerin katıldığı arama ve tarama faaliyetlerine Nene Hatun Gemisi de destek veriyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi ise hava şartları nedeniyle arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına ara vermiş, ancak pazartesi gününden itibaren devam edeceği belirtilmiştir. Aynı tarihte batan başka bir gemi olan 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam etmektedir.

Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor
06.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:43
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları 49 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketinin ise Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde sürdürdüğü ve hava şartları nedeniyle dün ara verdiği arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına, pazartesi gününden itibaren devam edeceği öğrenildi.

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Sahil Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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