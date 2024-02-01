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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi 'Kafkametler'in kayıp mürettebatının bulunması için başlatılan çalışmalar 75. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlar ekipleri, denizden arama faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı tarihte fırtınada ikiye bölünerek karaya oturan 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

01.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:49
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 75'inci gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, Erdemir liman içi başta olmak üzere sahil şeridinde denizden arama faaliyetleri yürütüyor.

Batık geminin enkazını kaldırma ve aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın katıldığı toplantıda, olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.????????????????????????????????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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