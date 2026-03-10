Zonguldak'ta Bıçakla Ölüm Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Bıçakla Ölüm Davası Başladı

10.03.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren M.D'nin yargılanmasına başlandı. Duruşma ertelendi.

Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık M.D, hayatını kaybeden Serkan Akdal'ın kavgada yanında olan yeğeni B.A'nın (14) yanı sıra oğlu S.A. (16) ile annesi Ş.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Maktul Akdal'ın kavgada yanında olan diğer yeğeni Y.T. (14) ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık M.D, savunmasında, olaydan bir ay önce Serkan Akdal ile sohbet ettiklerini, maktulün alkolün etkisiyle kötü sözler söylediğini, eşine sesli mesajlar attığını, bunun üzerine kendisini uyardığını öne sürdü.

Belli bir günün ardından kendisiyle tekrar karşılaştığını, maktulün kendisine sataştığını iddia eden M.D, arkadaşı S.N. ile "sahil" denilen yere gidip alkol aldıklarını, telefonunda çağrı gördüğünü, maktule geri döndüğünü ve kendisine küfür etmesinden dolayı telefonu kapattığını savundu.

M.D, maktulün kendisine nerede olduğunu sorduğunu ve kendisinin de yerini söylediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Bana 'Bekle seni öldürmeye geliyorum.' dedi. Ağzımızın tadı kaçmasın diye oradan ayrılmak istedim. Tam rampadan çıkarken telefonum tekrar çaldı. Beni aradığında, 'Geldim, seni öldürmeye geliyorum.' dedi. Ben de bunu duyunca biraz yürüdüm, endişe duydum. Bıçağı görünce korkar, kaçar diye düşündüm. Kafamı kaldırdığım sırada aramızda az bir mesafemiz vardı. Ellerimi yukarı kaldırdım, 'Gelme.' dedim, üzerime geldi. Elindeki demir sopayla saldırdı. Sağ omzuma demir sopayla vurdu. Bende elimdeki bıçağı rastgele savurdum. Öldürme kastım yoktu. Kendimi kurtarmak için hamle yaptım. Eğer aksi bir kastım olsaydı eylemime devam ederdim."

Daha sonra kendisine vurmaya başlayan maktulün yeğenlerini uzak tutmaya çalıştığını ileri süren M.D, Serkan Akdal'ın o esnada karşı kaldırıma geçip bulunduğu yerden yeğenlerine "Vurun." diye bağırdığını iddia etti.

Sanık M.D, maktulün fazla yara aldığını düşünmediği için taksiye binip eve gittiğini, eve girmek için merdivenlerden yürüdüğü sırada montunda kan fark ederek eve giremediğini, merdivende eşine olanları anlatıp polise teslim olacağını söylediğini ve o an bıçağı ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Polis arabalarını görmesiyle kendisini aradıklarını düşündüğünü aktaran M.D, "Deniz kulübünün orada olayı polislere anlattım. Polisler beni evin orada almadılar. Bu şekilde teslim oldum. Maktulün ailesinin acılarını paylaşıyorum. Kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Benim onunla husumetim yoktu." diye konuştu.

Maktulün annesi Ş.A. da olanların hep alkol yüzünden olduğunu kaydederek, "M.D, eşiyle tartışıyor. 'Boşanacağım.' gibi söylemlerde bulunmuş. Tartışma devam ederken oğlum da tartışmaya dahil olmuş. Şikayetçiyim." dedi.

Maktul Akdal'ın yeğenleri B.A. ve Y.T. ise olay günü maktulle akşamüstü buluşup gezdiklerini, bir lokalde yemek yediklerini, sanık ile maktulün konuşup tartıştığını, daha sonra yanına gitmek için ayrıldıklarını, maktul Akdal'ın kendilerine demir sopalar verdiğini ancak "Bana bir şey olmadan karışmayın." dediğini öne sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmada telefon ses kayıtları dinletildi, olaya ilişkin kamera görüntüleri izletildi.

Öte yandan, dinleyici sıralarında bulunan ve görüntülerin izletildiği sırada sanığa hakaret eden bir kişi duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde 18 Aralık 2025'te M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Bıçakla Ölüm Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Komşuda büyük panik Erbil’e düşen İHA patladı Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
İran ABD’nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi

21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:46
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 21:46:05. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Bıçakla Ölüm Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.